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Спикеру Краснослободской гордумы Бондареву предъявили обвинение в крупной взятке
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Спикеру Краснослободской гордумы Бондареву предъявили обвинение в крупной взятке 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде следователи регионального управления СУ СК Росии сегодня, 30 марта, предъявили обвинение председателю Краснослободской городской думы Андрею Бондареву. Спикеру парламента инкреминируют получение взятки в крупном размере.
— В апреле прошлого года в администрацию города Краснослободска обратился местный житель. Мужчина попросил сменить статус земельного участка, являющегося зоной спецназначения, и отнести его к категории земель под застройку объектами личных подсобных хозяйств, — рассказала V1.ru официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. — Гордумой собственнику участка было отказано, а обвиняемый решил «заработать» на своей должности. Воспользовавшись ситуацией, он предложил за 200 тысяч рублей оказать свое содействие в решении земельного вопроса.
Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка и УФСБ России по Волгоградской области задержали Андрея Бондарева 22 марта этого года при получении денег.
Следователи продолжают собирать доказательства вины обвиняемого. Коррупционер не признается и отказывается от дачи показаний. Во время допроса в качестве подозреваемого Андрей Бондарев настаивал, что полученные им деньги — ни что иное, как возврат долга.
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