В Орле юный наркотороговец напал на полицейского

Орловский СКР возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношения представителя власти.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 16 февраля в Орле на улицы Чайкиной. 20-летний молодой человек был застигнут за распространением наркотиков. При попытке его задержать пострадал один из полицейских. Злоумышленник выстрелил в него из газового пистолета. Полицейскому был причинен физический и моральный вред, уточняет пресс-служба СУ СК России по Орловской области

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — указано в релизе ведомства.

Отметим, в сфере незаконного оборота наркотиков все больше молодежи. В марте районный суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям города Ливны. Подростки получили по 4,5 года воспитательной колонии за распространение дурмана через «закладки». Последняя партия, которую они готовили к реализации, превысила 90 граммов.