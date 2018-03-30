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В Орле юный наркотороговец напал на полицейского
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В Орле юный наркотороговец напал на полицейского 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Орловский СКР возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношения представителя власти.
Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 16 февраля в Орле на улицы Чайкиной. 20-летний молодой человек был застигнут за распространением наркотиков. При попытке его задержать пострадал один из полицейских. Злоумышленник выстрелил в него из газового пистолета. Полицейскому был причинен физический и моральный вред, уточняет пресс-служба СУ СК России по Орловской области.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — указано в релизе ведомства.
Отметим, в сфере незаконного оборота наркотиков все больше молодежи. В марте районный суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям города Ливны. Подростки получили по 4,5 года воспитательной колонии за распространение дурмана через «закладки». Последняя партия, которую они готовили к реализации, превысила 90 граммов.
Сообщение В Орле юный наркотороговец напал на полицейского появились сначала на РИА 57.
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