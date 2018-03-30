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Нижегородский суд заочно арестовал двух депутатов, объявленных в розыск
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Нижегородский суд заочно арестовал двух депутатов, объявленных в розыск 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода постановил заключить под стражу Александра и Владимира Глушковых, объявленных в розыск по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Нижегородском областном суде.
22 марта следственными органами СК РФ по Нижегородской области было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Глушкова, являющегося депутатом законодательного собрания Нижегородской области, его брата Владимира — депутата земского собрания Балахнинского района, подозреваемых мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела братья Глушковы скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск.
"Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 30 марта 2018 года обвиняемым Александру и Владимиру Глушковым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента передачи последних правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента их фактического задержания на территории РФ", — сообщили в Нижегородском областном суде.
Как установило следствие, с 2013 по 2016 год Александр и Владимир Глушковы совместно со своим юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахна Нижегородской области незаконно построили на территории комплекса двухэтажный торговый центр.
При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории. Новый торговый центр исключил возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Между тем лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 26,6 миллиона рублей.
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