Жительница Сегежи убила сожителя, напав на него с ножом

В результате ранения потерпевший скончался на месте, а женщине грозит до 15 лет заключения.

Карельский Следком сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении 59-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 20 января 2018 года обвиняемая, находясь у себя дома в городе Сегежа , в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напала на своего сожителя и причинила ему колото-резаное ранение бедра. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.