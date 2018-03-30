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Жительница Сегежи убила сожителя, напав на него с ножом
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Жительница Сегежи убила сожителя, напав на него с ножом 

Карельские вести 1 час назад
В результате ранения потерпевший скончался на месте, а женщине грозит до 15 лет заключения.
Карельский Следком сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении 59-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, днем 20 января 2018 года обвиняемая, находясь у себя дома в городе Сегежа, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напала на своего сожителя и причинила ему колото-резаное ранение бедра. В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По материалам: ptzgovorit.ru
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