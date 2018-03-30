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В Красноармейском районе Волгограда задержали подозреваемых во взломе гаражей
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В Красноармейском районе Волгограда задержали подозреваемых во взломе гаражей 

ria34.ru 37 минут назад
Фото: ria34.ru
В Волгограде полицейские задержали четверых подозреваемых в совершении краж из гаражей в Красноармейском и Кировском районах.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимые мужчины в возрасте от 38 до 45 лет при помощи специнструментов взламывали замки гаражных боксов, проникали внутрь и похищали имущество.
— Добычей подозреваемых были электрические плиты, тепловые пушки, газонокосилки, аккумуляторные батареи, комплекты резины на автомобили и другие запасные части для транспортных средств, — пояснили в региональном Главке МВД. — Похищенное они продавали и сдавали в скупки.
Уже установлена причастность задержанных к совершению 11 преступлений на территории Красноармейского района, а также четырех преступлений на территории Кировского района. Не исключено, что подозреваемые причастны к кражам и в других районах Волгограда.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Троим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одному — подписка о невыезде.
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