В Красноармейском районе Волгограда задержали подозреваемых во взломе гаражей

Волгограде полицейские задержали четверых подозреваемых в совершении краж из гаражей в Красноармейском и Кировском районах.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимые мужчины в возрасте от 38 до 45 лет при помощи специнструментов взламывали замки гаражных боксов, проникали внутрь и похищали имущество.

— Добычей подозреваемых были электрические плиты, тепловые пушки, газонокосилки, аккумуляторные батареи, комплекты резины на автомобили и другие запасные части для транспортных средств, — пояснили в региональном Главке МВД . — Похищенное они продавали и сдавали в скупки.

Уже установлена причастность задержанных к совершению 11 преступлений на территории Красноармейского района, а также четырех преступлений на территории Кировского района. Не исключено, что подозреваемые причастны к кражам и в других районах Волгограда.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Троим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одному — подписка о невыезде.