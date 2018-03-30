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За кражу у приятеля двух телефонов житель Осы отправится в колонию
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За кражу у приятеля двух телефонов житель Осы отправится в колонию 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Осе мужчина отправится в колонию за совершение кражи у знакомого.
Суд вынес приговор 33-летнему неработающему жителю Осы, признанному виновным в совершении кражи, которую он совершил осенью 2017 года.
39-летний житель Осы сообщил в полицию о краже двух мобильных телефонов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.
«Правоохранители установили, что злоумышленник находился в гостях у потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяин вышел из комнаты, гость похитил два сотовых телефона, а затем ушёл. Крадеными вещами преступник воспользовался по своему усмотрению», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю.
Виновного приговорили к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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