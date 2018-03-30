За кражу у приятеля двух телефонов житель Осы отправится в колонию

В Осе мужчина отправится в колонию за совершение кражи у знакомого.

Суд вынес приговор 33-летнему неработающему жителю Осы, признанному виновным в совершении кражи, которую он совершил осенью 2017 года.

39-летний житель Осы сообщил в полицию о краже двух мобильных телефонов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

«Правоохранители установили, что злоумышленник находился в гостях у потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяин вышел из комнаты, гость похитил два сотовых телефона, а затем ушёл. Крадеными вещами преступник воспользовался по своему усмотрению», — пояснили в ГУ МВД по Пермскому краю