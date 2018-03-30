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В Москве накрыли банду торговцев элитным алкоголем для магазинов duty free
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В Москве накрыли банду торговцев элитным алкоголем для магазинов duty free 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве полиция пресекла деятельность группы лиц, подозреваемых в нелегальной продаже элитных алкогольных напитков, предназначенных для реализации в магазинах duty free, сообщается на сайте МВД России.
«Пресечена незаконная деятельность группы, участники которой подозреваются в хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции иностранного производства, предназначенной для реализации исключительно в магазинах беспошлинной торговли», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что деятельность организованной группы носила масштабный межрегиональный характер. В состав ОПГ входило более 15 человек. Оборот от незаконной деятельности составлял более 50 миллионов рублей в месяц. Следователями УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ.
В рамках предварительного расследования проведены 26 обысков на территории Московского региона, в ходе которых обнаружены шесть мест хранения указанной алкогольной продукции: склады, гаражи, загородные дома, квартиры. Изъято более 10 тысяч единиц немаркированной элитной алкогольной продукции известных зарубежных брендов.
Также установлено восемь автотранспортных средств, предназначенных для хранения и перевозки алкоголя, а также для его перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. Кроме того, в квартире организатора незаконных поставок изъято наркотическое средство амфетамин.
В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, шестеро находятся под домашним арестом.
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