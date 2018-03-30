Ещё
Обвиняемому в мошенничестве на 4 млн рублей воронежскому адвокату продлили арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвиняемому в мошенничестве на 4 млн рублей воронежскому адвокату продлили арест 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Николай Шмаков останется ждать суда дома как минимум до 26 мая. Ленинский районный суд продлил домашний арест адвокату Николаю Шмакову. Его обвиняют в покушении на мошенничество в 4 млн рублей. Мера пресечения будет действовать как минимум до 26 мая. Об этом пресс-служба суда сообщила в пятницу, 30 марта. Для Николая Шмакова будут действовать прежние условия ареста. При этом суд изменил адрес исполнения меры пресечения. Адвокат конторы «Баев и партнёры» Николай Шмаков оказался под следствием после того, как получил 4 млн рублей от супруги своего клиента — бизнесмена Максима Скоркина. Защитника поймали с поличным оперативники воронежского ФСБ и следователи СУ СКР по региону. За деньги Шмаков пообещал помочь Скоркину, обвиняемому в участии в преступной группе, специализирующейся на «обналичке», выйти из СИЗО и переквалифицировать дело на более мягкую статью. В конце июля Николай Шмаков оказался в СИЗО, а в августе ему предъявили обвинения. Спустя полгода, в январе 2018 года, Шмаков дал признательные показания. После этого суд смягчил меру пресечения адвокату и перевёл его из СИЗО под домашний арест. Дело адвоката вызвало резонанс, так как до получения статуса адвоката Николай Шмаков работал в прокуратуре и Следственном комитете. Кроме того, его отец — Иван Шмаков, до недавнего времени, являлся судьёй Воронежского облсуда. После скандала с сыном Иван Шмаков написал письменное заявление, в котором попросил прекратить полномочия в связи с уходом в отставку. Судья покинул свой пост в ноябре 2017 года. Дарья Крымова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже поймали распространявших героин мигрантов На видео попало, как воронежские полицейские сожгли наркотиков на сумму свыше 50 млн рублей В Воронеже молодая пара с газовым баллончиком напала на женщину ради iPhone
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов120
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ62
Вторая холодная война официально объявлена707
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт55
Россия усилила военную мощь в Сирии70
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение