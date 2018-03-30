Полицейского на Южном Урале задержали за взятку в 100 тысяч от торговца алкоголем 

В Троицке задержали старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями за получение взятки в 100 тысяч рублей от нелегальных торговцев алкоголем. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.
По версии следствия, в феврале этого года полицейский получил деньги от торговца, пообещав сообщать ему о готовящихся проверках.
— Задержанному вменяется получение взятки в размере 100 тысяч рублей за общее покровительство, — уточнил Шишков.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, оперативник уволен, его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.