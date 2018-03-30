Жителя Ступина задержали по подозрению в краже ювелирных украшений

Жителя подмосковного Ступина задержали по подозрению в совершении грабежа ювелирных изделий на сумму 20 тысяч рублей, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, сообщил Ступинскому информагентству источник в пресс-службе ОМВД России по городскому округу.

В дежурную часть ОМВД России в Ступине поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о том, что неизвестный нанес ей телесные повреждения и похитил ювелирные изделия из ее квартиры, расположенной по улице Андропова.

«Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 38-летний местный житель», — сказал источник.

По информации агентства, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.