Ещё
Жителя Ступина задержали по подозрению в краже ювелирных украшений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Ступина задержали по подозрению в краже ювелирных украшений 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жителя подмосковного Ступина задержали по подозрению в совершении грабежа ювелирных изделий на сумму 20 тысяч рублей, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, сообщил Ступинскому информагентству источник в пресс-службе ОМВД России по городскому округу.
В дежурную часть ОМВД России в Ступине поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о том, что неизвестный нанес ей телесные повреждения и похитил ювелирные изделия из ее квартиры, расположенной по улице Андропова.
«Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 38-летний местный житель», — сказал источник.
По информации агентства, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИАМО: последние новости
Нарушения пожарной безопасности выявили в СИЗО в Кашире Шакро Молодого приговорили в Москве почти к 10 годам колонии В Москве накрыли банду торговцев элитным алкоголем для магазинов duty free
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов120
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ62
Вторая холодная война официально объявлена707
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт55
Россия усилила военную мощь в Сирии70
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение