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Под Пермью осудили членов группы, продававшей девушек в рабство в Бахрейн
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Под Пермью осудили членов группы, продававшей девушек в рабство в Бахрейн 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Участники организованной группы в Пермском крае, продававшей девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, приговорены к срокам от трех до шести лет, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в пятницу.
По данным ведомства, глава группы Ольга Горячих организовала ее в 2013 году, злоумышленники действовали до 2016 года. Осужденные находили девушек в Пермском крае и Челябинской области, которые хотели работать за границей. Они предлагали им якобы хорошую и интересную работу в Бахрейне. Если те соглашались, то их перевозили через границу, а после передавали неустановленным людям, которые вынуждали их заниматься проституцией.
За этот период осужденные получили не менее четырех миллионов рублей, продав за границу 23 женщин. Злоумышленников раскрыли после того, как одна из жертв сбежала из плена и сообщила об этом в правоохранительные органы, добавили в ГП.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил Арбузова к шести годам, Шиляеву к пяти годам шести месяцам, Сибирякова — к четырем годам лишения свободы, Татаркина, Стрельникова и Федоркову к трем годам шести месяцам лишения свободы, каждого. Отбывать наказание все осужденные будут в колонии общего режима", — говорится в релизе.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 3,6 миллиона рублей. Кроме этого, в собственность РФ обращены 69 тысяч долларов США, добавили в прокуратуре.
Глава банды Горячих была приговорена к шести годам колонии общего режима в июне 2017 года, отметили в ведомстве.
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