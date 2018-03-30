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Запрос Генпрокуратуры о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль направят в ближайшие дни
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Запрос Генпрокуратуры о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль направят в ближайшие дни 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что Москва в ближайшие дни направит в Лондон запрос о правовой помощи по делу о покушении на убийство гражданки России Юлии Скрипаль в Великобритании, которое возбуждено Следственным комитетом. «В настоящее время мы работаем над материалами, которые получены из Следственного комитета. Будем их изучать и оформлять официальный запрос в компетентные органы Великобритании об оказании международной правовой помощи», — приводит Интерфакс слова Куренного.
Ранее сообщалось, что СК направил Великобритании запрос о правовой помощи по уголовному делу по факту покушения на убийство российской гражданки Юлии Скрипаль в Солсбери.
Замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с ФАН прокомментировал этот запрос.
RT на русском: последние новости
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