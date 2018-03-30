В Первомайском районе мужчина похитил деньги из ящика для пожертвований

Похититель забрал 3 150 рублей из ящика для пожертвований. Злоумышленник сорвал навесной замок с металлического ящика и похитил, находившиеся там денежные средства, принадлежащие приходу.

Полиция задержала подозреваемого в краже 31-летнего безработного местного жителя. Ранее мужчина уже был осужден за аналогичные преступления. На момент задержания он уже потратил похищенные средства.

«Похищенным имуществом подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Максимальное наказание, которое грозит похитителю, лишение свободы сроком до двух лет.