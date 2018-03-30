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В Казани задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве почти на полмиллиона рублей
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В Казани задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве почти на полмиллиона рублей 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
33-летний казанец подозревается в мошенничестве. Следствие считает, что он может быть причастен к 12 эпизодам преступлений. По предварительной версии, задержанный обманывал людей, размещавших объявления о продаже тех или иных товаров. Он звонил продавцам и предлагал перевести деньги на карту. Однако для перевода просил все сведения о карточке владельца. Воспользовавшись полученной информацией, подозреваемый получал доступ в «мобильный банк» своей жертвы и переводил средства. Сумма причиненного мошенником ущерба, по версии следствия, составила 450 тысяч рублей. Подозреваемый уже возместил потери потерпевших, после чего был отправлен под домашний арест, сообщает пресс-служба МВД РТ. Расследование дела продолжается.
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