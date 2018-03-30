Хозяйку челябинской турфирмы отправили в колонию за обман клиентов на 3,3 миллиона

Ленинский райсуд приговорил директора челябинского турагентства «Империя путешествий» к трём годам колонии общего режима . Женщину признали виновной в крупном мошенничестве с деньгами десятка клиентов.

— В суде установлено, что под предлогом оказания туристических услуг с мая 2015 года по апрель 2016 года женщина похитила деньги клиентов, не намереваясь выполнять обязательства по договорам и предоставляя ложные сведения о бронировании отелей и билетов, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева . — Таким образом она похитила у 26 потерпевших свыше 3,3 миллиона рублей.

Женщина признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба и использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса). Её взяли под стражу в зале суда после оглашения вердикта.

— Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба, — заключила Наталья Мамаева.

25 ноября 2016 года хозяйку турагентства также приговорили к трём годам колонии и взяли под стражу в зале суда. Её признали виновной в 22 преступных эпизодах с ущербом клиентам на сумму более 2,6 миллиона рублей. Через четыре месяца вердикт предпринимательнице из-за нарушений уголовно-процессуального закона отменил облсуд, материалы вернули в Ленинский райсуд, женщину отпустили под подписку о невыезде. Затем в отношении неё возбудили второе дело по четырём эпизодом с ущербом на 757 тысяч рублей. В конце концов оба дела объединили в одно производство.

В начале недели полиция возбудила дело по факту обмана участников тура от челябинского фитнес-центра Fitness Candy. Организатора поездки Наталью Тишенко подозревают в мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим.