Ещё
Хозяйку челябинской турфирмы отправили в колонию за обман клиентов на 3,3 миллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хозяйку челябинской турфирмы отправили в колонию за обман клиентов на 3,3 миллиона 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Ленинский райсуд приговорил директора челябинского турагентства «Империя путешествий» к трём годам колонии общего режима. Женщину признали виновной в крупном мошенничестве с деньгами десятка клиентов.
— В суде установлено, что под предлогом оказания туристических услуг с мая 2015 года по апрель 2016 года женщина похитила деньги клиентов, не намереваясь выполнять обязательства по договорам и предоставляя ложные сведения о бронировании отелей и билетов, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Таким образом она похитила у 26 потерпевших свыше 3,3 миллиона рублей.
Женщина признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба и использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса). Её взяли под стражу в зале суда после оглашения вердикта.
— Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба, — заключила Наталья Мамаева.
25 ноября 2016 года хозяйку турагентства также приговорили к трём годам колонии и взяли под стражу в зале суда. Её признали виновной в 22 преступных эпизодах с ущербом клиентам на сумму более 2,6 миллиона рублей. Через четыре месяца вердикт предпринимательнице из-за нарушений уголовно-процессуального закона отменил облсуд, материалы вернули в Ленинский райсуд, женщину отпустили под подписку о невыезде. Затем в отношении неё возбудили второе дело по четырём эпизодом с ущербом на 757 тысяч рублей. В конце концов оба дела объединили в одно производство.
В начале недели полиция возбудила дело по факту обмана участников тура от челябинского фитнес-центра Fitness Candy. Организатора поездки Наталью Тишенко подозревают в мошенничестве с причинением значительного ущерба потерпевшим.
74.ru: последние новости
На депутата и чиновника в Миассе завели дело о взятке в 8 миллионов рублей «Ищем других жертв»: бывшего следователя обвинили в разбое и убийстве бизнесмена из Копейска «Хотел спасать людей»: челябинец подделал удостоверение офицера ФСБ и вооружился мечом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов120
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ62
Вторая холодная война официально объявлена707
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт55
Россия усилила военную мощь в Сирии70
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение