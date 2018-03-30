Лечил простатит: в Самаре пенсионера заставили купить страховку за 715 тысяч рублей

Промышленный районный суд вынес приговор в отношении двух москвичей. Их признали виновными в мошенничестве.

— 31-летний мужчина и его 29-летняя подруга приобрели базу данных людей, покупавших БАДы и медицинские препараты, — рассказала помощник прокурора Промышленного района Елена Лапузина. — В их числе оказался 72-летний житель Самары

Мужчина когда-то купил прибор для лечения простатита. Сразу после его приобретения мужчине стали названивать злоумышленники, которые выдавали себя за специалистов страховой компании.

Постепенно мошенники выяснили, что на счетах пенсионера лежит около миллиона рублей. Тогда осужденные стали предлагать старику застраховать себя от воздействия несертифицированного прибора на 200 тысяч рублей.

Также, по их словам, пенсионеру предназначалась еще одна компенсация, как малоимущему. Чтобы ее получить, нужно было перевести деньги на указанный счет.

— За два дня пенсионер перечислил мошенникам 715 тысяч рублей. Злоумышленники предварительно зарегистрировали банковские счета на третьих лиц, куда и ушли все деньги, — рассказали в прокуратуре

В суде злоумышленники признали свою вину. Кроме того, они вернули пенсионеру все перечисленные деньги.

Служители Фемиды приговорили мошенников к двум годам лишения свободы условно. Также каждому из них назначили три года испытательного срока.