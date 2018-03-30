Во Всеволожском районе будут судить банду, совершившую вооруженный разбой

Следственный комитет Российской Федерации по Ленинградской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в марте 2017 года по факту совершения хулиганства в отношении ряда лиц с применением оружия. Инцидент произошел 17 марта 2017 года в деревне Мистолово Всеволожского района Ленинградской области.

В рамках расследования уголовного дела 29 марта 2018 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области следователи СК провели ряд обысков в организациях, осуществляющих коммерческую деятельность, фактически принадлежащих главному обвиняемому, а также по месту жительства одного из его приближенных. В ходе обысков изъяты электронные носители связи, содержащие информацию, представляющую интерес для следствия.

В пятницу 30 марта 2018 года обыск производился на территории акционерного общества Нефтепромышленная компания «Р. О. С. ПРОМНЕФТЬ», расположенного в Сертолово Всеволожского района Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, обвиняемыми по уголовному делу являются восемь человек, в отношении пятерых уголовное дело окончено производством и рассматривается в суде, еще один обвиняемый в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела, двое фигурантов дела находятся в розыске.

Расследование уголовного дела продолжается.