В Печатниках задержана подозреваемая в оформлении кредита по чужому паспорту 

Ранее в отделение полиции обратился представитель одного из московских банков. С его слов, в подразделение пришла женщина, которая, представив необходимые документы, оформила потребительский кредит на сумму 63 тыс. рублей. Однако в дальнейшем денежные средства в счет погашения кредита так и не поступали, рассказал источник в УВД по ЮВАО.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали подозреваемую.
Позже выяснилась причастность женщины к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело. (то)