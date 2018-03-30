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В Печатниках задержана подозреваемая в оформлении кредита по чужому паспорту
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В Печатниках задержана подозреваемая в оформлении кредита по чужому паспорту 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
Ранее в отделение полиции обратился представитель одного из московских банков. С его слов, в подразделение пришла женщина, которая, представив необходимые документы, оформила потребительский кредит на сумму 63 тыс. рублей. Однако в дальнейшем денежные средства в счет погашения кредита так и не поступали, рассказал источник в УВД по ЮВАО.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой и задержали подозреваемую.
Позже выяснилась причастность женщины к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело. (то)
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