Жители Москвы заключали с сельхозпредприятиями из Удмуртии фиктивные договоры страхования урожая

Москва. Россия . Жители Москвы заключали с сельхозпредприятиями из Удмуртии фиктивные договоры страхования урожая. Как сообщает пресс-служба МВД России, также в списке злоумышленников были предприятия из Рязанской и Тульской областей.

«Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 12 фигурантов в создании преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации доходов, приобретенных в результате преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По словам Волк, двое жителей столицы создали структурированную организованную группу из числа работников страховых и брокерских компаний.

В итоге, в рамках госпрограммы по поддержке сельхозпроизводителей, предполагавшей частичное возмещение затрат на страхование, обвиняемые незаконно получали из федерального и регионального бюджетов средства.

«За два года злоумышленниками было похищено более 115 миллионов рублей», — уточнила Ирина Волк.

Противоправная деятельность указанной группы была пресечена сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из МВД по Удмуртской Республике.