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Жители Москвы заключали с сельхозпредприятиями из Удмуртии фиктивные договоры страхования урожая
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Жители Москвы заключали с сельхозпредприятиями из Удмуртии фиктивные договоры страхования урожая 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Москва. Россия. Жители Москвы заключали с сельхозпредприятиями из Удмуртии фиктивные договоры страхования урожая. Как сообщает пресс-служба МВД России, также в списке злоумышленников были предприятия из Рязанской и Тульской областей.
«Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению 12 фигурантов в создании преступного сообщества, участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации доходов, приобретенных в результате преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По словам Волк, двое жителей столицы создали структурированную организованную группу из числа работников страховых и брокерских компаний.
В итоге, в рамках госпрограммы по поддержке сельхозпроизводителей, предполагавшей частичное возмещение затрат на страхование, обвиняемые незаконно получали из федерального и регионального бюджетов средства.
«За два года злоумышленниками было похищено более 115 миллионов рублей», — уточнила Ирина Волк.
Противоправная деятельность указанной группы была пресечена сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из МВД по Удмуртской Республике.
Отметим, что на одном из видео можно заметить бывшего замминистра сельского хозяйства Удмуртии Алексея Стрелкова. В 2016 году «Сусанин» писал об оперативных мероприятиях, которые прошли в кабинете одного из заместителей министра. В то время ведомством руководил Александр Прохоров.
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