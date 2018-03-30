В Соль-Илецке у пенсионерки похитили 170 тысяч рублей

С заявлением о краже 170 тысяч рублей женщина обратилась в полицию соль-Илецкого городского округа. Как было установлено на месте происшествия похититель проник в дом через оконный проем, выставив перед этим раму.

России. «Сумма ущерба составила около 170 000 рублей», — говорится в сообщении регионального УМВД

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний неработающий местный житель. Ранее мужчина уже был осужден.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Соль-Илецкий районный суд.