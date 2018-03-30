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В Соль-Илецке у пенсионерки похитили 170 тысяч рублей
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В Соль-Илецке у пенсионерки похитили 170 тысяч рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
С заявлением о краже 170 тысяч рублей женщина обратилась в полицию соль-Илецкого городского округа. Как было установлено на месте происшествия похититель проник в дом через оконный проем, выставив перед этим раму.
«Сумма ущерба составила около 170 000 рублей», — говорится в сообщении регионального УМВД России.
По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний неработающий местный житель. Ранее мужчина уже был осужден.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Соль-Илецкий районный суд.
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