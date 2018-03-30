Обвиняемый в избиении до смерти сокамерника осужден в Ростове-на-Дону

Заключенный осужден за избиение до смерти сокамерника в Ростове-на-Дону, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области Как установлено следствием и судом, в октябре 2017 года в одной из камер СИЗО обвиняемый, который был осужден за грабеж, в ходе ссоры избил сокамерника 1972 года рождения, который от полученных множественных повреждений скончался в больнице. Суд признал заключенного виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина с учетом предыдущей судимости приговорен к семи годам лишения свободы в колонии особого режима.