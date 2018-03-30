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Полицейские Щукина задержали подозреваемых в грабеже
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Полицейские Щукина задержали подозреваемых в грабеже 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Щукино задержали двоих приезжих по подозрению в грабеже.
В дежурную часть полиции обратился 25-летний молодой человек. По его словам, возвращаясь домой, он остановил такси. Неожиданно в салон подсели двое незнакомцев. Угрожая заявителю, они проехали к нему домой на Авиационную улицу. Из квартиры потерпевшего злоумышленники похитили бытовую электронику, ювелирные украшения, вещи и денежные средства. Общий ущерб составил более 900 тысяч рублей.
— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летние неработающие приезжие. Похищенное частично изъято, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.
Следственным отделением ОМВД по району Щукино возбуждено уголовное дело. (ео)
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