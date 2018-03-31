СК возбудил дело по факту убийства девушки жителем Хасавюрта

Убийство на почве ревности произошло в Дагестане , где 25‐летний житель Хасавюрта был задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, труп женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен накануне, 30 марта. Тело жертвы лежало на дороге напротив торгового дома «Башир». Здание расположено на трассе по Махачкалинскому шоссе города Хасавюрт.

В тот же день полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее источник в местных правоохранительных органах рассказал «360», что убитой является

32-летняя

чеченка. Она приехала в Хасавюрт с целью трудоустройства, сняла квартиру. В этом городе она встретила свою любовь. Однако мужчина оказался чрезвычайно ревнивым.

В пятницу он отравился к ней на квартиру. Оказавшись на лестничной клетке он заметил, что она разговаривала с соседом. У пары вспыхнула ссора на почве ревности. Вскоре они помирились. Затем молодой человек предложил ей поехать к нему домой и вызвал такси.

В машине они снова поругались и в итоге задрались. Водитель не стал их терпеть и высадил обоих из машины. Разъяренный ревнивец повалил чеченку на землю и принялся бить ногами, после чего обошел дорогу и подобрал булыжник, которым забил ее до смерти.

Записи с камеры видеонаблюдения показали, что в момент совершения тяжкого преступления другие участники дорожного движения просто проезжали мимо. Никто не остановился и не помог убитой. Тело девушки затем обнаружили прохожие.