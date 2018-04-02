СК возбудил дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделий в Москве

Столичное следствие возбудило уголовное дело по факту сбыта незарегистрированных медицинских средств. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

«По версии следствия, не позднее 8 февраля 2018 г. неустановленные лица из числа сотрудников ООО «Дидактика», находясь в офисном помещении, расположенном на ул. Мещанская, незаконно сбыли незарегистрированные лекарственные средства на общую сумму свыше 100 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о сбыте незарегистрированных медицинских изделий, совершенном в крупном размере», — рассказала Ю. Иванова. В ходе следствия будут назначены судебные экспертизы для установления степени опасности для здоровья людей указанных медицинских изделий и препаратов, а также определения размера ущерба. Кроме того, будут приняты меры к установлению медицинских учреждений, в которые поставлялась продукция — для ее изъятия из оборота, добавила представитель СК.