СК возбудил дело из-за выселения многодетной семьи в Мытищах 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи. Поводом стал сюжет на одном из федеральных каналов, пишет Газета.ру. В подмосковных Мытищах родителей с тремя маленькими детьми выселяют из единственного жилья. Как отмечается, женщина взяла кредит в одной из микрофинансовых организаций под залог квартиры и просрочила платеж. Вскоре на пороге квартиры появился мужчина, назвавший себя собственником квартиры. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным взять на контроль расследование дела, тщательно изучить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к инциденту.