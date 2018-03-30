Ещё
Уголовное дело завели по факту смерти девочки в Новочеркасске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело завели по факту смерти девочки в Новочеркасске 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, дело завели по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Установлено, что девочка скончалась дома 15 марта. Незадолго до этого заболела. Мать ребенка в связи с его простудным заболеванием обратилась в ДГБ Новочеркасска.
Однако в госпитализации девочки было отказано со ссылкой на удовлетворительное состояние ее здоровья. Было назначено лечение на дому.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
АиФ Ростов: последние новости
Дела о сбыте марихуаны в тубдиспансере завели в Ростовской области Экс-полицейского будут судить на Дону за убийство жены и ранение тестя Жительница Азовского района получила ножевое ранение в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов120
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ62
Вторая холодная война официально объявлена707
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт55
Россия усилила военную мощь в Сирии70
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение