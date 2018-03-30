Уголовное дело завели по факту смерти девочки в Новочеркасске

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области , дело завели по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Установлено, что девочка скончалась дома 15 марта. Незадолго до этого заболела. Мать ребенка в связи с его простудным заболеванием обратилась в ДГБ Новочеркасска

Однако в госпитализации девочки было отказано со ссылкой на удовлетворительное состояние ее здоровья. Было назначено лечение на дому.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.