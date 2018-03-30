Смерть на трассе: в Костроме раскрыли убийство 14-летней школьницы

Костромские следователи вычислили подозреваемого в убийстве 14-летней девушки в городе Мантурово , узнал KOSTROMA.TODAY. Преступление было совершено 3 года назад — тогда о нем говорила вся Костромская область

Напомним, в мае 2015 года в полицию поступило сообщение об исчезновении 14-летней жительницы Мантурово. Девушка хотела поехать в гости к сестре на попутках. Она вышла на трассу, после чего пропала.

Позже в лесу было найдено тело убитой школьницы. Поиски убийцы заняли 3 года.

«В ходе проведения расследования по уголовному делу, был проведен значительный объем следственных действий. Допрошено свыше 1300 свидетелей, у более, чем 13 тысяч лиц отобраны образцы генетического материала для проведения сравнительных исследований. Назначено и проведено 46 судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетических», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР

В итоге в марте этого года следователи получили доказательства, которые говорят о причастности к преступлению 36-летнего жителя Республики Коми

Во время разговора со следователями мужчина рассказал, что работает дальнобойщиком и возит грузы через Костромскую область. Он признался, что, действительно, подвозил эту девушку. Подозреваемый рассказал, что во время поездки девушка сказала ему что-то неприятное, и он ее ударил. Больше, по его словам, он ничего не помнит.

Известно, что подозреваемый ранее был судим за убийство женщины. Он отсидел около 14 лет.