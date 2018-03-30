Смерть на трассе: в Костроме раскрыли убийство 14-летней школьницы 

Костромские следователи вычислили подозреваемого в убийстве 14-летней девушки в городе Мантурово, узнал KOSTROMA.TODAY. Преступление было совершено 3 года назад — тогда о нем говорила вся Костромская область.
Напомним, в мае 2015 года в полицию поступило сообщение об исчезновении 14-летней жительницы Мантурово. Девушка хотела поехать в гости к сестре на попутках. Она вышла на трассу, после чего пропала.
Позже в лесу было найдено тело убитой школьницы. Поиски убийцы заняли 3 года.
«В ходе проведения расследования по уголовному делу, был проведен значительный объем следственных действий. Допрошено свыше 1300 свидетелей, у более, чем 13 тысяч лиц отобраны образцы генетического материала для проведения сравнительных исследований. Назначено и проведено 46 судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетических», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР.
В итоге в марте этого года следователи получили доказательства, которые говорят о причастности к преступлению 36-летнего жителя Республики Коми.
Во время разговора со следователями мужчина рассказал, что работает дальнобойщиком и возит грузы через Костромскую область. Он признался, что, действительно, подвозил эту девушку. Подозреваемый рассказал, что во время поездки девушка сказала ему что-то неприятное, и он ее ударил. Больше, по его словам, он ничего не помнит.
Известно, что подозреваемый ранее был судим за убийство женщины. Он отсидел около 14 лет.
Сейчас мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». Его заключили под стражу в Коми и сейчас везут по этапу в Кострому.