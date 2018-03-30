Ещё
Смерть на трассе: в Костроме раскрыли убийство 14-летней школьницы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смерть на трассе: в Костроме раскрыли убийство 14-летней школьницы 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские следователи вычислили подозреваемого в убийстве 14-летней девушки в городе Мантурово, узнал KOSTROMA.TODAY. Преступление было совершено 3 года назад — тогда о нем говорила вся Костромская область.
Напомним, в мае 2015 года в полицию поступило сообщение об исчезновении 14-летней жительницы Мантурово. Девушка хотела поехать в гости к сестре на попутках. Она вышла на трассу, после чего пропала.
Позже в лесу было найдено тело убитой школьницы. Поиски убийцы заняли 3 года.
«В ходе проведения расследования по уголовному делу, был проведен значительный объем следственных действий. Допрошено свыше 1300 свидетелей, у более, чем 13 тысяч лиц отобраны образцы генетического материала для проведения сравнительных исследований. Назначено и проведено 46 судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетических», — рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального СУ СКР.
В итоге в марте этого года следователи получили доказательства, которые говорят о причастности к преступлению 36-летнего жителя Республики Коми.
Во время разговора со следователями мужчина рассказал, что работает дальнобойщиком и возит грузы через Костромскую область. Он признался, что, действительно, подвозил эту девушку. Подозреваемый рассказал, что во время поездки девушка сказала ему что-то неприятное, и он ее ударил. Больше, по его словам, он ничего не помнит.
Известно, что подозреваемый ранее был судим за убийство женщины. Он отсидел около 14 лет.
Сейчас мужчине предъявили обвинение по статье «Убийство». Его заключили под стражу в Коми и сейчас везут по этапу в Кострому.
Kostroma.Today: последние новости
Гибель девушки в «Макдональдсе»: работу врачей проверят следователи Страшный напиток убил трех жителей Костромской области Бывшей главе Судиславского района Татьяне Тележкиной изменили наказание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вышлет украинских дипломатов120
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ62
Вторая холодная война официально объявлена707
Названы гонорары Пугачевой и Галкина за один концерт55
Россия усилила военную мощь в Сирии70
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение