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В Ульяновске адвокат-мошенница взяла с предпринимателей 2 млн «на взятки»
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В Ульяновске адвокат-мошенница взяла с предпринимателей 2 млн «на взятки» 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Адвокат обвиняется в попытке похитить мошенническим путем более 2 миллионов рублей у лиц, опасавшихся привлечения к уголовной ответственности. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Ульяновской области.
В 2016 году 49-летняя адвокат Адвокатской палаты Ульяновской области, член филиала «Адвокатская консультация № 48» (г. Ульяновск) межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва) Елена Хлынцева узнала об опасениях двух местных жителей быть привлеченными к уголовной ответственности по п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Узнав, что уголовное дело не имеет судебной перспективы, злоумышленница встретилась с указанными лицами и предложила им выплатить ей более 2 миллионов рублей за прекращение процедуры расследования.
При этом адвокат заявила, что денежные средства якобы предназначались должностным лицам полиции и прокуратуры. Но 1 июня 2017 года преступные действия были пресечены сотрудниками регионального Управления ФСБ после передачи злоумышленнице последней части указанной суммы.
Хлынцевой предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска уголовное дело направлено 30 марта 2018 года, в суд для рассмотрения по существу.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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