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Экс-сотрудник РЖД из Кургана признался в эксплуатации подчиненных на даче
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Экс-сотрудник РЖД из Кургана признался в эксплуатации подчиненных на даче 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Уральском следственном управлении на транспорте СКР в в качестве подозреваемого допросили бывшего начальника Курганского отдела материально-технического обеспечения железной дороги. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года 60-летний мужчина в рабочее время отправлял подчиненных трудиться на принадлежащем ему приусадебном участке.
На допросе экс-сотрудник РЖД полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pixabay.com
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