Экс-сотрудник РЖД из Кургана признался в эксплуатации подчиненных на даче

В Уральском следственном управлении на транспорте СКР в в качестве подозреваемого допросили бывшего начальника Курганского отдела материально-технического обеспечения железной дороги. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года 60-летний мужчина в рабочее время отправлял подчиненных трудиться на принадлежащем ему приусадебном участке.

На допросе экс-сотрудник РЖД полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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