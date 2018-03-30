За наглый обман костромских пенсионерок мошенникам светит 10 лет тюрьмы

Прокуратура направила в суд дело в отношении двоих жителей Краснодарского края , которые занимались мошенничеством в нашем регионе. Они обманывали пожилых женщин и выманивали у них деньги. Аферистов обвиняют в 12 эпизодах, сообщает областная прокуратура.

Летом прошлого года они звонили пенсионеркам и представлялись родственником, который насмерть сбил человека. После этого в разговор включался «полицейский» который предлагал решить проблему перечислением денег на его счет.

Доверчивые бабушки перечисляли деньги или передавали их костромичке, которая тоже была участницей этой преступной группы.

Все жертвы мошенников были в возрасте от 60 до 87 лет. В общей сложности у них выманили более 850 тысяч рублей.

Дело направлено в суд, мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.