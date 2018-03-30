На границе с Казахстаном саратовские пограничники задержали нелегала

Нарушитель государственной границы был задержан в Озинском районе.

Гражданин одной из центрально-азиатских стран решил пешком проникнуть на территорию России . «Путешественник» пробирался в РФ из соседнего Казахстана . Однако попытался сделать этого нелегально, в обход контрольного пункта пропуска.

Бдительные пограничники не дремали и заметили 51-летнего нарушителя. Задержать иностранца им помогли местные дружинники.