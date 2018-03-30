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На границе с Казахстаном саратовские пограничники задержали нелегала
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На границе с Казахстаном саратовские пограничники задержали нелегала 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Нарушитель государственной границы был задержан в Озинском районе.
Гражданин одной из центрально-азиатских стран решил пешком проникнуть на территорию России. «Путешественник» пробирался в РФ из соседнего Казахстана. Однако попытался сделать этого нелегально, в обход контрольного пункта пропуска.
Бдительные пограничники не дремали и заметили 51-летнего нарушителя. Задержать иностранца им помогли местные дружинники.
По горячим следам было установлено, что нарушителю запрещен въезд в Российскую Федерацию. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322 УК РФ. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям ФСБ.
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