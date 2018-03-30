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В скандал вокруг прошлого «Уральских пельменей» вмешалась прокуратура
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В скандал вокруг прошлого «Уральских пельменей» вмешалась прокуратура 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Генеральная прокуратура России подтвердила возбуждение уголовного дела против бывшего директора коллектива «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. О ведущейся проверке по делу сообщается на сайте Управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе.
Уголовное дело в отношении Нетиевского возбуждено по части 2 статьи 201 УК РФ, оговаривающей тяжкие последствия злоупотребления. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление — лишение свободы на срок до десяти лет. Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев уже поручил проверить законность возбуждения дела и его обоснованность.
Представители Нетиевского сообщили «Ленте.ру», что не имеют никаких официальных данных на этот счет. Адвокаты подозреваемого связывают информацию об уголовном деле с желанием нынешнего директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова надавить на бывшего руководителя и самому уйти от ответственности, отвлекая внимание от своих промахов.
23 марта стало известно, что Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив шоу. Суд признал недействительным лицензионный договор на показ 73 программ выступлений «Уральских пельменей». По мнению пресс-службы Нетиевского, из-за больших убытков команда может обвинить нынешнего руководителя Орлова в мошенничестве. «Видимо, новый директор „Уральских Пельменей“ пошел ва-банк!» — заключили представители бывшего директора.
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