МВД раскрыло схему мошенников по страхованию урожаев из бюджета

По данным МВД, двое москвичей организовали преступную группу из числа работников страховых и брокерских компаний. В течение двух лет они заключали с сельхозпредприятиями Удмуртской Республики , Тульской и Рязанской областей фиктивные договоры страхования урожая.

"В рамках государственной программы по поддержке сельхозпроизводителей, предполагавшей частичное возмещение затрат на страхование, обвиняемые незаконно получали из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации денежные средства. За два года злоумышленниками было похищено более 115 миллионов рублей", — сказала Волк.

Всего в деле фигурирует 12 фигурантов, добавила она. Их имущество и счета были арестованы, чтобы возместить причинённый государству ущерб. Обвинительное заключение по делу уже направлено в суд.