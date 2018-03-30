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МВД раскрыло схему мошенников по страхованию урожаев из бюджета
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МВД раскрыло схему мошенников по страхованию урожаев из бюджета 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Следователи МВД раскрыли мошенническую схему страхования урожаев в трёх регионах России, с помощью которой аферисты похитили из федерального и региональных бюджетов более 115 миллионов рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным МВД, двое москвичей организовали преступную группу из числа работников страховых и брокерских компаний. В течение двух лет они заключали с сельхозпредприятиями Удмуртской Республики, Тульской и Рязанской областей фиктивные договоры страхования урожая.
"В рамках государственной программы по поддержке сельхозпроизводителей, предполагавшей частичное возмещение затрат на страхование, обвиняемые незаконно получали из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации денежные средства. За два года злоумышленниками было похищено более 115 миллионов рублей", — сказала Волк.
Всего в деле фигурирует 12 фигурантов, добавила она. Их имущество и счета были арестованы, чтобы возместить причинённый государству ущерб. Обвинительное заключение по делу уже направлено в суд.
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