Ещё
Россиянин пришел занять 10 тысяч и лишился квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Россиянин пришел занять 10 тысяч и лишился квартиры 

dom.lenta.ru 59 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Житель Барнаула, обратившийся за микрозаймом, не читая подписал договор купли-продажи на свою квартиру, думая, что оформляет ее в залог. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
Мужчина обратился для получения денег к частному лицу, контакты которого узнал по объявлению в газете. Пойти за кредитом в банк или микрофинансовую организацию он не мог из-за наличия задолженностей по другим займам.
Подписав договор купли-продажи, заемщик получил десять тысяч рублей. Затем мужчина был оповещен о том, что квартира принадлежит другому собственнику, который подал в суд иск о выселении бывшего владельца.
Районный суд отказал в удовлетворении этих требований. признав договор купли-продажи квартиры недействительным. «Принимая такое решение, суд исходил из совокупности представленных сторонами доказательств, оценив которые пришел к выводу, что передача денежных средств по договору купли-продажи лицом, приобретшим квартиру, не доказана, — прокомментировала решение старший помощник прокурора Екатерина Боровкова. — Кроме того, оценив показания ответчика, свидетелей суд пришел к выводу, что продавец квартиры в момент совершения сделки был лишен способности понимать значение своих действий и руководить ими».
В марте 2018 года в Волгограде возбудили дело по факту мошенничества с квартирой. Иск подал житель города, временно проживающий за пределами Волгограда из-за необходимости ухаживать за больным родственником. Приехав проверить квартиру, мужчина обнаружил, что в ней заменена входная дверь, а внутри находятся неизвестные люди.
dom.lenta.ru: последние новости
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу Ипотечница в Москве выманила у пенсионера миллионы рублей Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена645
Россия начала высылать западных дипломатов102
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Ответ России обидел США13
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию653
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение