Россиянин пришел занять 10 тысяч и лишился квартиры

Житель Барнаула , обратившийся за микрозаймом, не читая подписал договор купли-продажи на свою квартиру, думая, что оформляет ее в залог. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Мужчина обратился для получения денег к частному лицу, контакты которого узнал по объявлению в газете. Пойти за кредитом в банк или микрофинансовую организацию он не мог из-за наличия задолженностей по другим займам.

Подписав договор купли-продажи, заемщик получил десять тысяч рублей. Затем мужчина был оповещен о том, что квартира принадлежит другому собственнику, который подал в суд иск о выселении бывшего владельца.

Районный суд отказал в удовлетворении этих требований. признав договор купли-продажи квартиры недействительным. «Принимая такое решение, суд исходил из совокупности представленных сторонами доказательств, оценив которые пришел к выводу, что передача денежных средств по договору купли-продажи лицом, приобретшим квартиру, не доказана, — прокомментировала решение старший помощник прокурора Екатерина Боровкова. — Кроме того, оценив показания ответчика, свидетелей суд пришел к выводу, что продавец квартиры в момент совершения сделки был лишен способности понимать значение своих действий и руководить ими».