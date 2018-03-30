Двое полицейских вымогали у нижегородца 120 тысяч рублей

Двое сотрудников полиции предстанут перед судом за попытку обманом похитить у нижегородца 120 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района.

Как уточняется в сообщении, полицейские пообещали гражданину освободить его от наказания за нарушение правил дорожного движения, если он передаст им необходимую сумму. Также они заверили мужчину, что помогут добиться для него назначения минимального размера наказания по приговору суда за совершение заведомо ложного доноса. Распорядиться похищенными деньгами злоумышленники не успели, так как были задержаны.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, полицейский из Шатков вымогал взятку в 650 тысяч рублей.