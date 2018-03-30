Двое жителей Подмосковья получили по пять лет колонии за мошенничество со строительством на 8 млн руб. 

Измайловский районный суд столицы приговорил двух жителей Московской области к пяти годам колонии каждого за мошенничество с проектированием и строительством домов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Измайловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителей Московской области: 43-летнего Александра Графа и 38-летнего Ивана Рогозина. Они осуждены за совершение 13 преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и двух мошенничеств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».
С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил А. Графа и И. Рогозина к пяти годам колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.
Суд установил, что с 2011 по 2016 гг. А. Граф и И. Рогозин создали несколько организаций, в том числе ООО «Русский Лес», ООО «АФК Строй», ООО «АФК Строй Русский лес», ЗАО «АФК Комплект», ООО «РМДС», ООО «РМДС.Ру» и АО «Биллионариум», где каждый из них являлся учредителем либо генеральным директором.
Осужденные размещали в интернете ложную информацию о наличии у компаний собственного деревообрабатывающего производства и предлагали услуги по проектированию и строительству домов. Для поиска потенциальных покупателей сообщники занижали стоимость работ и проводили рекламные акции. Например, использовали слоганы «Замораживайте стоимость сейчас, а стройтесь весной или летом!» и «Бронируем зимний лес на летнее строительство по специальным ценам!»
«С клиентами заключались договоры на оказание услуг по проектированию и строительству деревянных домов, проведению строительно-монтажных работ, в качестве оплаты принимались денежные средства. При этом, на самом деле, выполнять взятые на себя обязательства А. Граф и И. Рогозин не собирались. Всего от их действий пострадали 15 человек, которым причинен ущерб на общую сумму более 8 млн руб. Преступная деятельность сообщников пресечена в ноябре 2016 г.», — рассказали в прокуратуре.