Двое жителей Подмосковья получили по пять лет колонии за мошенничество со строительством на 8 млн руб.

Измайловский районный суд столицы приговорил двух жителей Московской области к пяти годам колонии каждого за мошенничество с проектированием и строительством домов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Измайловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителей Московской области: 43-летнего Александра Графа и 38-летнего Ивана Рогозина. Они осуждены за совершение 13 преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и двух мошенничеств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил А. Графа и И. Рогозина к пяти годам колонии общего режима », — рассказали в ведомстве.

Суд установил, что с 2011 по 2016 гг. А. Граф и И. Рогозин создали несколько организаций, в том числе ООО «Русский Лес», ООО «АФК Строй», ООО «АФК Строй Русский лес», ЗАО «АФК Комплект», ООО «РМДС», ООО «РМДС.Ру» и АО «Биллионариум», где каждый из них являлся учредителем либо генеральным директором.

Осужденные размещали в интернете ложную информацию о наличии у компаний собственного деревообрабатывающего производства и предлагали услуги по проектированию и строительству домов. Для поиска потенциальных покупателей сообщники занижали стоимость работ и проводили рекламные акции. Например, использовали слоганы «Замораживайте стоимость сейчас, а стройтесь весной или летом!» и «Бронируем зимний лес на летнее строительство по специальным ценам!»