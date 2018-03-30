Ещё
Полицейские Ямала задержали вахтовика, который скрывался от закона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские Ямала задержали вахтовика, который скрывался от закона 

Уральский меридиан 22 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
29 марта 2018 года — сотрудники транспортной полиции Нового Уренгоя задержали вахтовика, который оказался в федеральном розыске. Во время вечернего обхода вокзала полицейские задержали нетрезвого мужчину. На него составили административный протокол и по правилам проверили по базе нарушителей не находиться ли задержанный в розыске.
Интуиция полицейских не подвела. Оказалось, что 33-летний житель города Йошкар-Олы скрывается от правосудия с февраля 2018 года. Еще месяц назад мужчина без прав и в пьяном виде сел за руль. Это было повторное нарушение. Потому жителя Республики Марий Эл осудили и назначили ему наказание. Однако преступник проигнорировал решение суда и уехал на заработки в Новый Уренгой. Естественного его объявили в федеральный розыск.
Сейчас мужчину поместили под стражу в изолятор временного содержания. В ближайшие дни его этапируют в Йошкар-Олу, где задержанного ждёт новое следствие.
Уральский меридиан: последние новости
В Миассе полиция задержала мужчину ограбившего своего коллегу В Снежинске женщина купила лекарство у мошенников за 100 000 рублей Инспектору ДПС грозит срок за превышение должностных полномочий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена667
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»185
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию625
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги178
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение