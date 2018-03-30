Полицейские Ямала задержали вахтовика, который скрывался от закона

29 марта 2018 года — сотрудники транспортной полиции Нового Уренгоя задержали вахтовика, который оказался в федеральном розыске. Во время вечернего обхода вокзала полицейские задержали нетрезвого мужчину. На него составили административный протокол и по правилам проверили по базе нарушителей не находиться ли задержанный в розыске.

Интуиция полицейских не подвела. Оказалось, что 33-летний житель города Йошкар-Олы скрывается от правосудия с февраля 2018 года. Еще месяц назад мужчина без прав и в пьяном виде сел за руль. Это было повторное нарушение. Потому жителя Республики Марий Эл осудили и назначили ему наказание. Однако преступник проигнорировал решение суда и уехал на заработки в Новый Уренгой. Естественного его объявили в федеральный розыск.

Сейчас мужчину поместили под стражу в изолятор временного содержания. В ближайшие дни его этапируют в Йошкар-Олу, где задержанного ждёт новое следствие.