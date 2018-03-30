Жительница Дона осуждена за вовлечение своих детей в попрошайничество

28-летняя жительница Чертковского района осуждена за вовлечение своих детей в попрошайничество, сообщает 161.ру со ссылкой на пресс-службу Чертковского районного суда.

Установлено, что в 2016-2017 годах подсудимая заставляла своих двоих детей выпрашивать у прохожих деньги и продукты питания у одного из магазинов.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий родителем).

Жительница Чертковского района приговорена к году лишения свободы условно.

Приговор еще не вступил в законную силу.