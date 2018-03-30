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В Пожарском районе Приморья задержан подозреваемый в наркопреступлении, ранивший полицейского
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В Пожарском районе Приморья задержан подозреваемый в наркопреступлении, ранивший полицейского 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Прошедшей ночью в Лучегорске в ходе патрулирования местности сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по Пожарскому району остановил прохожего для идентификации личности. При проверке документов ранее судимый 42-летний мужчина ранил полицейского, напав на него с ножом. Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан коллегами раненого инспектора.
Полицейский госпитализирован в центральную районную больницу. Медики оказали пострадавшему неотложную помощь. Угрозы его жизни нет.
Подозреваемого в совершении преступления доставили в отдел полиции. Установлено, что задержанный житель поселка Смоляниново Шкотовского района Приморского края два года находился в федеральном розыске за совершение наркопреступления. В 2016 году следователем Межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд принял решение о его аресте, но мужчина скрылся от органов следствия.
СО СК РФ по Пожарскому району возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Фигурант заключен под стражу. За содеянные противоправные деяния ему могут назначить до двадцати лет лишения свободы.
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