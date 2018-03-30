В Саратовской области мужчина украл звезду с «Вечного огня» для сдачи на металлолом

Житель Ртищевского района Саратовской области задержан по подозрению в краже фрагмента памятника ветеранам Великой Отечественной войны, который он собирался распилить и сдать на металлолом.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах , подозреваемый похитил бронзовую звезду с памятника «Вечный огонь» в посёлке Темп.

Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. При обыске его жилища на заднем дворе был обнаружен похищенный фрагмент памятника.

Задержанный уже дал признательные показания, рассказав следователям, что собирался распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Кража»).