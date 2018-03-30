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В Саратовской области мужчина украл звезду с «Вечного огня» для сдачи на металлолом
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В Саратовской области мужчина украл звезду с «Вечного огня» для сдачи на металлолом 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Житель Ртищевского района Саратовской области задержан по подозрению в краже фрагмента памятника ветеранам Великой Отечественной войны, который он собирался распилить и сдать на металлолом.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, подозреваемый похитил бронзовую звезду с памятника «Вечный огонь» в посёлке Темп.
Сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. При обыске его жилища на заднем дворе был обнаружен похищенный фрагмент памятника.
Задержанный уже дал признательные показания, рассказав следователям, что собирался распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Кража»).
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