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В Саратовской области мужчина украл звезду с Вечного огня, чтобы сдать на металлолом
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В Саратовской области мужчина украл звезду с Вечного огня, чтобы сдать на металлолом 

RT на русском 17 минут назад
Фото: RT на русском
В посёлке Темп Саратовской области местный житель украл звезду с памятника «Вечный огонь», чтобы сдать её в металлолом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. «Фрагмент с памятника демонтировал и украл 30-летний местный житель. Звезду правоохранители обнаружили на заднем дворе ранее судимого мужчины», — приводит kp.ru слова представителя ведомства.
Как отмечается, полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».
Ранее сообщалось, что в отношении двух 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в городе Абинске в Краснодарском крае, составлены протоколы об административном правонарушении.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 4 источника 
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