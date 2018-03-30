В Саратовской области мужчина украл звезду с Вечного огня, чтобы сдать на металлолом 

В посёлке Темп Саратовской области местный житель украл звезду с памятника «Вечный огонь», чтобы сдать её в металлолом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. «Фрагмент с памятника демонтировал и украл 30-летний местный житель. Звезду правоохранители обнаружили на заднем дворе ранее судимого мужчины», — приводит kp.ru слова представителя ведомства.
Как отмечается, полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».
Ранее сообщалось, что в отношении двух 16-летних школьниц, осквернивших Вечный огонь в городе Абинске в Краснодарском крае, составлены протоколы об административном правонарушении.