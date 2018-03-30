С памятника погибшим воинам В Саратовской области содрали звезду

Ртищево сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже фрагмента памятника «Вечный огонь».

В отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестные злоумышленники совершили кражу бронзовой звезды с памятника, расположенного в поселке Темп Ртищевского района.

Принятыми мерами в кратчайшие сроки сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 30 летний житель. Похищенный фрагмент памятника обнаружен на заднем дворе дома, в котором проживал злоумышленник. Задержанный дал признательные показания и сообщил о том, что собирался распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.