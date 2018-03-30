Петербуржец за 4 дня утащил с электроподстанции 700 кг цветного металла

Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хищении 700 килограммов цветного металла, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону. Злоумышленника поймали 29 марта у дома №18 по улице Красина.

Человек, перебросивший через забор мешок с неизвестным содержимым, показался патрульным странным: на вопрос стражей порядка о том, что находится в мешке, он отреагировал неадекватно — стал нервничать и не мог дать связного ответа.

Мужчину доставили в отделение полиции. Там он признался, что четыре дня назад взломал замок в помещение электроподстанции. За это время он постепенно вынес оттуда 700 килограммов цветного металла. Сумму ущерба оценили в 250 тысяч рублей.

Полицейские установили, что задержанный ранее уже был судим за кражу и хранение наркотиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.