Петербуржец за 4 дня утащил с электроподстанции 700 кг цветного металла 

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хищении 700 килограммов цветного металла, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по региону. Злоумышленника поймали 29 марта у дома №18 по улице Красина.
Человек, перебросивший через забор мешок с неизвестным содержимым, показался патрульным странным: на вопрос стражей порядка о том, что находится в мешке, он отреагировал неадекватно — стал нервничать и не мог дать связного ответа.
Мужчину доставили в отделение полиции. Там он признался, что четыре дня назад взломал замок в помещение электроподстанции. За это время он постепенно вынес оттуда 700 килограммов цветного металла. Сумму ущерба оценили в 250 тысяч рублей.
Полицейские установили, что задержанный ранее уже был судим за кражу и хранение наркотиков.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.