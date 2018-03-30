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В получении взятки 250000 руб. обвиняется сотрудница администрации Тольятти
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В получении взятки 250000 руб. обвиняется сотрудница администрации Тольятти 

АиФ-Самара 51 минуту назад
Фото: АиФ-Самара
В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти Натальи Соболевой, обвиняемой в получении взятки, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, 19 октября 2017 года главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации Тольятти Сергей Айдашкин, действуя в интересах и по указанию своего руководителя, выступив в качестве посредника при передаче взятки в крупном размере, получил от директора по строительству одного из обществ с ограниченной ответственностью 250 тысяч рублей, для последующей передачи начальнику отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности Наталье Соболевой, за подписание ею акта выполненных работ по установке оконных блоков на объекте муниципальной собственности — здании детского сада, содержащего сведения о работах, выполненных с нарушением условий муниципального контракта. 20 октября 2017 года деньги, полученные им в качестве взятки, Айдашкин передал своему руководителю.
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в суд Центрального района Тольятти.
Ранее, суд признал Сергея Айдашкина виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорил к штрафу в доход государства в размере одного миллиона рублей, с лишением права два года занимать должности на государственной, муниципальной службе.
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 Ещё 2 источника 
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