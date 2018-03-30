Шесть жителей Пермского края и Челябинской области осуждены за торговлю людьми

По данным ведомства, преступная группа из шести жителей Пермского края и Челябинской области торговала людьми в течение трех лет, с 2013 по 2016 год. Всего за это время за границу ими было переправлено и продано 23 девушки в возрасте от 18 до 25 лет.

"Они признаны виновными в совершении преступлений по статье 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, с перемещением потерпевших через государственную границу Российской Федерации, совершенное организованной группой», — сообщили в СК.

Как пояснили в ведомстве, приговором суда виновным назначено наказание от 3,5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее 42-летняя организатор и руководитель преступной группы была приговорена к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее в прокуратуре Прикамья сообщали, что за куплю-продажу девушек преступники получили оплату в долларах, эквивалентную сумме не менее 4 млн рублей по курсу на дату совершения преступления.