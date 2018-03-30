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Кубанская судья может быть привлечена к ответственности после проверки ФСБ
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Кубанская судья может быть привлечена к ответственности после проверки ФСБ 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На мероприятии члены коллегии рассмотрят заключение комиссии в отношении судьи Кореновского районного суда. Так, должны были оценить ее действия, по факту совершения которых велась проверка управление ФСБ России по Краснодарскому краю. Информация в судебные органы поступила за подписью заместителя начальника УФСБ по региону, сообщает «Новая Кубань».
Ранее, в начале марта уголовное дело экс-руководителя кубанского департамента СМИ Ольги Гороховой было направлено в суд.
Судья была назначена на должность указом президента от 23 апреля 2015 года.
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