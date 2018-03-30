Кубанская судья может быть привлечена к ответственности после проверки ФСБ

На мероприятии члены коллегии рассмотрят заключение комиссии в отношении судьи Кореновского районного суда. Так, должны были оценить ее действия, по факту совершения которых велась проверка управление ФСБ России по Краснодарскому краю . Информация в судебные органы поступила за подписью заместителя начальника УФСБ по региону, сообщает «Новая Кубань». Ранее, в начале марта уголовное дело экс-руководителя кубанского департамента СМИ Ольги Гороховой было направлено в суд. Судья была назначена на должность указом президента от 23 апреля 2015 года.