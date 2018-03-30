Иностранец жестоко изнасиловал и ограбил молодую нижегородку

Преступление совершено 20 декабря 2017 года во дворе одного из домов по пр. Ленина Ленинского района. Злоумышленник подошел сзади к девушке, повалил ее на землю и, сдавив руками шею, изнасиловал. После этого он похитил из ее сумки смартфон и планшетобщей стоимостью более 15 тысяч рублей.

Как выяснилось, ранее он предлагал потерпевшей знакомство в метро и в кафе. Получил отказ, он проследовал за ней и напал на нее.

Свою вину иностранец признал частично, сказав, что не насиловал жертву, а только ограбил.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Женат, имеет двоих детей.

Ранее сообщалось, что мужчину осудят за необычное изнасилование и грабеж в Нижнем Новгороде.