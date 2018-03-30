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В Перми уроженца Уссурийска приговорили за незаконный оборот наркотиков
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"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

В Перми уроженца Уссурийска приговорили за незаконный оборот наркотиков 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Согласно материалам дела, 29-летний мужчина продал своему знакомому грамм героина. Покупатель и продавец были задержаны. У одного из них во время обыска в квартире и при проверке тайников-закладок обнаружили 150 грамм героина. Также в его телефоне найдена переписка, связанная с незаконным оборотом наркотических средств.
Мужчина обвинялся в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
«Суд, с учетом позиции государственного обвинения, назначил виновному наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре Пермского края.
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