В Перми уроженца Уссурийска приговорили за незаконный оборот наркотиков

Согласно материалам дела, 29-летний мужчина продал своему знакомому грамм героина. Покупатель и продавец были задержаны. У одного из них во время обыска в квартире и при проверке тайников-закладок обнаружили 150 грамм героина. Также в его телефоне найдена переписка, связанная с незаконным оборотом наркотических средств.

Мужчина обвинялся в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.