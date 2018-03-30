Жительница Костомукши украла с банковской карты более 120 тысяч рублей

Деньги женщина потратила на шопинг, продукты и покупку телефона.

По сообщению МВД по РК, житель Костомукши сообщил в полицию, что с его карты похитили большую сумму денег. Причиненный ущерб составил более 120000 рублей.

Уточняя обстоятельства совершения кражи, сотрудники полиции выяснили, что мужчина употреблял алкоголь вместе со своей знакомой. Когда спиртные напитки закончились, он попросил женщину сходить в магазин. Дал ей свою банковскую карту и сообщил пароль.

Оперативники установили личность женщины. Ею оказалась 28-летняя местная жительница, которая ранее неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов. Женщина признала свою вину и сообщила, что часть денег потратила на приобретение дорогого мобильного телефона, а на остальное покупала одежду и продукты.