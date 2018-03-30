В СИЗО Днепра круглые сути подсматривают за задержанными

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепра.

«Специально обученные инспекторы будут вести круглосуточное видеонаблюдение. Основная цель такого нововведения обезопасить сотрудников полиции от обвинений в их адрес в нарушении прав человека при аресте и последующем содержании в местах лишения свободы», —написано в пояснении ведомства.

Константин Бушуев информационному агентству УНИАН. «При необходимости можно будет посмотреть действия работников изолятора в отношении того или иного задержанного и узнать как полицейские соблюдают законодательство и должностные инструкции. Это также защитит и права полицейских», — сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины

Отмечается, что этот пилотный проект стал возможным благодаря финансовой поддержке фонда «Возрождение» Джорджа Сороса