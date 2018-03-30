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В СИЗО Днепра круглые сути подсматривают за задержанными
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В СИЗО Днепра круглые сути подсматривают за задержанными 

Украина.ру 40 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепра.
«Специально обученные инспекторы будут вести круглосуточное видеонаблюдение. Основная цель такого нововведения обезопасить сотрудников полиции от обвинений в их адрес в нарушении прав человека при аресте и последующем содержании в местах лишения свободы», —написано в пояснении ведомства.
«При необходимости можно будет посмотреть действия работников изолятора в отношении того или иного задержанного и узнать как полицейские соблюдают законодательство и должностные инструкции. Это также защитит и права полицейских», — сообщил заместитель руководителя Национальной полиции Украины Константин Бушуев информационному агентству УНИАН.
Отмечается, что этот пилотный проект стал возможным благодаря финансовой поддержке фонда «Возрождение» Джорджа Сороса.
Ранее, депутат ВР Надежда Савченко подала жалобу в суде на постоянное видеонаблюдении за ней в камере СИЗО СБУ, которое унижает ее человеческое достоинство. Однако представители омбудсмена в Украине не нашли никаких нарушений.
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